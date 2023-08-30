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        9 yaşındaki Egemen, su kayağı yaparak 30 Ağustos'u kutladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 20:44 Güncelleme: 30.08.2023 - 20:45
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        9 yaşındaki Egemen, su kayağı yaparak 30 Ağustos'u kutladı
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        Hasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan Egemen Sarı (9), amcası su sporları eğitmeni Şafak Sarı ile birlikte İznik Gölü'nde su kayağı yaptı.

        Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 4 yaşından beri amcası Şafak Sarı ile birlikte su sporlarına merakı olan Egemen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Türkiye'nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü'nde su kayağı yaptığı sırada Türk Bayrağı açarak, 30 Ağustos heyecanını yaşadı. Bu spordan çok keyif aldığına vurgu yapan Egemen, "Tüm herkesin Zafer Bayramını Kutluyorum" dedi. Yeğeni Egemenle gurur duyduğunu ifade eden amcası Şafak Sarı ise, "Egemen'in böyle anlamlı günde böyle bir etkinliğe imza atması bizleri gururlandırdı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlediğimiz etkinliğimiz her yıl artarak devam edecektir'' diyerek tüm Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Hasan BOZBEY

        2023-08-30 20:43:17

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