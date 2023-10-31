Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Köpekle geldiği mağazada unutulan çantayı çaldı; o anlar kamerada

        BURSA'dabirmağazada unutulan çantayı fark edip, çalan Zeynep G. (23), polis ekiplerince yakalandı. Çantanın içindeki 300 bin lira değerinde ziynet eşyası sahibine teslim edilirken, şüphelinin yanındaki köpek ile yaptığı hırsızlık anları kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpekle geldiği mağazada unutulan çantayı çaldı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'dabirmağazada unutulan çantayı fark edip, çalan Zeynep G. (23), polis ekiplerince yakalandı. Çantanın içindeki 300 bin lira değerinde ziynet eşyası sahibine teslim edilirken, şüphelinin yanındaki köpek ile yaptığı hırsızlık anları kameraya yansıdı.

        Olay, dün 12.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Kurnaz (34), ayakkabı almak için gittiği mağazada içerisinde 300 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantasını unutup, ayrıldı. Bu sırada mağazada müşteri olarak bulunan Zeynep G., çantayı fark etti. Bir süre köpeği ile ayakkabıları inceleyen Zeynep G., daha sonra unutulan çantayı çalıp, dükkandan çıktı.

        Bu sırada çantasını unuttuğunu fark eden Merve Kurnaz, mağazaya geri döndü. Kurnaz'ın çantası bulunmayınca durum, polise bildirildi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirliği ekipleri, görüntülerden şüpheliyi tespit etti. Daha önce de köpek ile hırsızlık yaptığı belirlenen Zeynep G. yakalanırken, şüphelinin yanında bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası Zeynep G., 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Londra'da Cumhuriyete yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyete yakışır muhteşem balo
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!

        Benzer Haberler

        Bursa'da hasta yakınının darbettiği kadın doktor yaralandı (2)
        Bursa'da hasta yakınının darbettiği kadın doktor yaralandı (2)
        Hafif ticari araçta bırakılan dolar dolu çantayı çaldı; o anlar kamerada
        Hafif ticari araçta bırakılan dolar dolu çantayı çaldı; o anlar kamerada
        Bursa'da mağazada unutulan 300 bin liralık ziynet eşyasının bulunduğu çanta...
        Bursa'da mağazada unutulan 300 bin liralık ziynet eşyasının bulunduğu çanta...
        Kiracısının 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını çaldı
        Kiracısının 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını çaldı
        Bursa'da camı açık unutulan araçtan 16 bin 200 dolar çalan hırsız kameraya...
        Bursa'da camı açık unutulan araçtan 16 bin 200 dolar çalan hırsız kameraya...
        "Girişimde Kadın Gücü Projesi" Bursa'da tanıtıldı
        "Girişimde Kadın Gücü Projesi" Bursa'da tanıtıldı