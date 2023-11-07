Asker eğlencesinde çiftetelli oynarken havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı
BURSA´nınİnegöl ilçesinde asker eğlencesinde 3 kişinin çiftetelli oynarken havaya ateş açtığı anlar görüntülendi. Şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.
BURSA´nınİnegöl ilçesinde asker eğlencesinde 3 kişinin çiftetelli oynarken havaya ateş açtığı anlar görüntülendi. Şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Akhisar Mahallesi'nde dün gece düzenlenen asker eğlencesinde, çiftetelli oynayan 3 kişi bir yandan da ellerindeki silahlarla havaya ateş açtı. O anlar diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirlediği Emir Ö. (21), Alperen U. (21) ve Mehmet K.´yi (22) evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alıp, polis ekiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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