Çalıştığı inşaatın 1´inci katından düşen işçi yaralandı

BURSA´nınOrhangazi ilçesinde, apartman inşaatının 1´inci katından düşen inşaat işçisi Veyis Türk (58), yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Siteler Bölgesi´nde meydana geldi. Apartman inşaatında çalışan Veyis Türk, dengesini kaybederek 1´inci kattan düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Türk, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.

Yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.