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        Çalıştığı inşaatın 1´inci katından düşen işçi yaralandı

        BURSA´nınOrhangazi ilçesinde, apartman inşaatının 1´inci katından düşen inşaat işçisi Veyis Türk (58), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:40
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        Çalıştığı inşaatın 1´inci katından düşen işçi yaralandı
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        BURSA´nınOrhangazi ilçesinde, apartman inşaatının 1´inci katından düşen inşaat işçisi Veyis Türk (58), yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Siteler Bölgesi´nde meydana geldi. Apartman inşaatında çalışan Veyis Türk, dengesini kaybederek 1´inci kattan düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Türk, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.

        Yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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