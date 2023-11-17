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        Bursa'da 2 katlı binada yangın; Egemen bebek öldü, annesi yaralı kurtuldu

        BURSA'da2 katlı binada çıkan yangında 1,5 yaşındaki Egemen E. hayatını kaybetti, annesi Yasemin E. yaralı olarak kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:10
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        Bursa'da 2 katlı binada yangın; Egemen bebek öldü, annesi yaralı kurtuldu
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        BURSA'da2 katlı binada çıkan yangında 1,5 yaşındaki Egemen E. hayatını kaybetti, annesi Yasemin E. yaralı olarak kurtuldu.

        Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi 1. Bahçe Çıkmazı Sokak'taki 2 katlı binada, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Isıtıcıdan kaynaklandığı öne süren yangın sırasında Yasemin E. ile oğlu Egemen E., alevlerin arasında kaldı. Yasemin E. kaçarken, binanın çöken kısmının altında kalan Egemen E. hayatını kaybetti. Yangın söndürülürken, yaralanan Yasemin E., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Egemen'den geriye yanan oyuncağı kalırken, binanın çökme anı kameraya yansıdı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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