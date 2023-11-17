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        15 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyun 4 gün sonra kurtarıldı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen ve 4 gün boyunca mahsur kaldığı belirlenen koyun, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 20:28 Güncelleme: 17.11.2023 - 20:30
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        15 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyun 4 gün sonra kurtarıldı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen ve 4 gün boyunca mahsur kaldığı belirlenen koyun, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

        Olay saat 14.00 sıralarında İsaören Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Ramazan Çakar, 100 adet küçükbaş hayvanını ağıla götürdü. Hayvanlarının arasından birinin eksik olduğunu fark etti. Bölgede aramalarını 4 gündür sürdüren Çakar, su kuyusunun kenarından geçerken kayıp koyunun sesini duydu. Çakar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 saat süren yoğun çalışma sonucu küçükbaş hayvanı canlı olarak kurtardı.

        Günlerdir kayıp olan koyununu aradığını söyleyen Ramazan Çakar, "Bir koyun kayıptı. Hayvanların içine baktık aradık bulamadık. Her yeri aradım bulamadım. 4 gün önce baktığımız kuyunun olduğu taraftan bir ses geliyor. Ekipler olmasalardı koyun içeride kalacaktı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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