Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BURSA'DA OTOMOBİL SÜS HAVUZUNA DÜŞTÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 00:38 Güncelleme: 19.11.2023 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        BURSA'DA OTOMOBİL SÜS HAVUZUNA DÜŞTÜ
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´da,NazlıB.'nin park etmek isterken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil süs havuzuna düştü. Otomobil tamamen suya gömülmeden Nazlı B., kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Santral Garaj Mahallesi´nde meydana geldi. Akrabasının düğünü için Merinos Park´a gelen Nazlı B., yönetimindeki 16 KB 037 plakalı otomobilini park etmek için geri manevra yapmak istedi. Ancak, sağanak yağışta ıslanan kaldırımın parlaması nedeniyle süs havuzunu fark edemeyen Nazlı B., otomobili hareket ettirince araç süs havuzuna düştü. Otomobil tamamen suya gömülmeden kapıyı açarak dışarı atlayan Nazlı B. ölümden döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolleri yapılan Nazlı B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

        Otomobili çekiciye halatla bağlamak için havuza giren Nazlı B.´nin bir yakını yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından halata bağlanan otomobil çekici yardımıyla havuzdan çıkartıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Maçta 5 gol var!
        Maçta 5 gol var!
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi

        Benzer Haberler

        Bursa'da sağanak nedeniyle çöken istinat duvarının çukuruna park halindeki...
        Bursa'da sağanak nedeniyle çöken istinat duvarının çukuruna park halindeki...
        Bursa'da istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar g...
        Bursa'da istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar g...
        Bursa'da otomobil süs havuzuna düştü
        Bursa'da otomobil süs havuzuna düştü
        Bursa'da geri manevra yapan araba havuza düştü
        Bursa'da geri manevra yapan araba havuza düştü
        Bursa'da, otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Bursa'da, otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        TOFAŞ - Türk Telekom: 79-62
        TOFAŞ - Türk Telekom: 79-62