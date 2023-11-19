BURSA'DA OTOMOBİL SÜS HAVUZUNA DÜŞTÜ

BURSA´da,NazlıB.'nin park etmek isterken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil süs havuzuna düştü. Otomobil tamamen suya gömülmeden Nazlı B., kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Santral Garaj Mahallesi´nde meydana geldi. Akrabasının düğünü için Merinos Park´a gelen Nazlı B., yönetimindeki 16 KB 037 plakalı otomobilini park etmek için geri manevra yapmak istedi. Ancak, sağanak yağışta ıslanan kaldırımın parlaması nedeniyle süs havuzunu fark edemeyen Nazlı B., otomobili hareket ettirince araç süs havuzuna düştü. Otomobil tamamen suya gömülmeden kapıyı açarak dışarı atlayan Nazlı B. ölümden döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolleri yapılan Nazlı B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Otomobili çekiciye halatla bağlamak için havuza giren Nazlı B.´nin bir yakını yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından halata bağlanan otomobil çekici yardımıyla havuzdan çıkartıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.