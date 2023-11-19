Gemlik´te sağanak ve fırtına; tekneler karaya vurdu

BURSA'nınGemlikilçesinde sağanak ve lodos, etkili oldu. 8 tekne, karaya vurup, zarar gördü.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle, Gemlik ilçesinde denizdeki dalgalar yükseldi. Yağış ve fırtına nedeniyle sahil kenarında yapım aşamasındaki balık satış noktasında hasar meydana geldi, balıkçı tekneleri karaya vurdu. 8 tekne zarar görürken, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

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