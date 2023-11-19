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        Gemlik´te sağanak ve fırtına; tekneler karaya vurdu

        BURSA'nınGemlikilçesinde sağanak ve lodos, etkili oldu. 8 tekne, karaya vurup, zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:00
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        Gemlik´te sağanak ve fırtına; tekneler karaya vurdu
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        BURSA'nınGemlikilçesinde sağanak ve lodos, etkili oldu. 8 tekne, karaya vurup, zarar gördü.

        Kentte dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle, Gemlik ilçesinde denizdeki dalgalar yükseldi. Yağış ve fırtına nedeniyle sahil kenarında yapım aşamasındaki balık satış noktasında hasar meydana geldi, balıkçı tekneleri karaya vurdu. 8 tekne zarar görürken, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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