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        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´den de hissedildi (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:30
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        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´den de hissedildi (6)
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        BAZIBİNALARDAÇATLAKLAR OLUŞTU

        Merkez üssü Bursa´nın Mudanya ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, ilçedeki bazı binalarda çatlaklar oluştu. Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi´nde yaşayanlar, iş yerleri ve binalardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir binada oluşan çatlak sonrası, beton parçalarının yere düştüğü görüldü. 

        MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI: TRİLYE´DE BAZI BİNALARDA DUVAR YIKILMALARI VAR

        Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu ve bazı bacaların devrildiğini söyledi. Trilye Mahallesi´nde ise 1999 yılındaki Marmara Depremi´nde hasar gören bazı binaların duvarlarının yıkıldığını kaydeden Türkyılmaz, "Belediye olarak 5 mahallede zaten tarama yapmıştık. Üniversiteden hocalarımızla birlikte, 1999 yılından önce yapılan binalarda performans testlerini sürdürüyorduk. Biz yıkım için beklerken, deprem oldu. Trilye Mahallemizde yıkım raporu alınan binalarda duvar yıkılmaları var. En kısa zamanda bu binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Cana gelen bir şey olmadı. İlçe genelinde bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz durumunda, incelemelerimizi sürdürüyoruz" dedi.  

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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