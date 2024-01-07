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        Faruk Çelik'in babasından 2 hafta sonra annesi de vefat etti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:21 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:25
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        Faruk Çelik'in babasından 2 hafta sonra annesi de vefat etti (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in hayatını kaybeden annesi Hedise Çelik için ikindi namazının ardından Yıldırım Bayezid Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu ve Çelik'in yakınları katıldı. Hedise Çelik'in cenazesi, namazın ardından Baruthane Mezarlığı'nda, 24 Aralık'ta hayatını kaybeden eşi Hacı Yaşar Çelik'in yanında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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