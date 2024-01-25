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        Metroda 'yan baktın' tartışmasında yolcuyu bıçaklayan sanığa tahrik indirimi ile 8 yıl hapis (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:28 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:28
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        Metroda 'yan baktın' tartışmasında yolcuyu bıçaklayan sanığa tahrik indirimi ile 8 yıl hapis (2)
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        SANIĞINTEPKİ GÖSTERDİĞİ TANIKLARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

        Bursa´da, metroda 'yan bakma' iddiasıyla çıkan kavgada Deniz Temurtürkan'ı göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emre Esen´in, mahkeme heyetinden özür dilemesine neden olan, tepki gösterdiği tanık ifadeleri ortaya çıktı.

        Olay günü metroda aynı vagonda seyahat eden Ş.A. (35) isimli kadın yolcunun ifadesinde, "Mağdurla benim aramda sadece 2 ya da 3 adım vardı. İkimiz aynı direkten tutarak ayakta duruyorduk, sanık yaralanan mağdur Deniz'e, `Sen bana laf mı attın, bana mı bakıyorsun?´ diye bağırmaya başladı. Deniz tepkisiz kaldı şaşırdı. Sanık bir anda Deniz'in göğüs kısmını hedef alarak, bıçağı göğüs kısmına sapladı" dediği öğrenildi.

        Bir diğer tanık E.D. (18) ise ifadesinde sanığın iddia ettiğinin aksine mağdurun kafa atmadığını ve aralarında bir tartışma olmadığını belirterek, "Olay günü okuldan çıkıp dershaneye gitmek üzere metroya binmiştim, metro çok kalabalıktı, vagon durağa geldi tam kapılar açılmak üzereyken içeride bir kargaşa oldu. Bağrışmalar duyuldu. Sanık mağdura bir kafa attı, sonra ikisi yere düştüler. Sanık o kaosun içinde mağduru bıçakladı. Ben vagonun içindeyken mağdurun başörtülü bir kadını taciz ettiğini görmedim" diye konuştu.

        `KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE ÖYLE BİR KADIN YOK´

        Mahkeme heyetinin sanık Emre Esen´e verdiği cezanın az olduğunu söyleyen, kararın oy çokluğu ile alındığını ve `haksız tahrik´ indirimine mahkeme başkanının şerh koyduğuna dikkat çeken Deniz Temurtürkan´ın avukatı Yusuf Güray Durgunlu, metro istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine göre, sanığın savunmasında söylediği ve müvekkilinin taciz ettiğini iddia ettiği eşkaldeki bir kadının görüntülerde olmadığını da vurguladı. Durgunlu, "Sanığın beyan ettiği eşkalde bir kadın olmadığı kamera kayıtlarında ortaya çıktı ve bilirkişi raporuyla da bu kanıtlandı. Bu da sanığın az ceza almak için taciz iddiasını ortaya attığını ve yalan söylediğini gösteriyor. Gerekçeli karar çıktığında, biz hem bu cezayı az bulduğumuz hem de haksız tahrik indirimi uygulandığı için dosyayı temyize götürüp istinaf mahkemesine taşıyacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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