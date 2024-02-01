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        BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ, MERDANE İLE VURUP BOĞARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 01:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 01:08
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        BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ, MERDANE İLE VURUP BOĞARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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        BURSA´daboşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı (42) kıskançlık gerekçesiyle merdane ile başına vurup, boğarak öldüren Turgay Kındaç (45), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Olay, önceki gün saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç´ın kız kardeşine 'Karımı öldürdüm' diyerek mesaj attı. Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        'KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRDÜM'

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Turgay Kındaç, cinayetten bir gün sonra Kent Meydanı´nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Kındaç´ın, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini belirterek, "Eşimin iş yerinde 2023 yılının son günü, fabrikanın düzenlemiş olduğu moral amaçlı gece vardı. Eşim o akşam M. isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

        Dün adliyeye sevk edilmesi beklenen Turgay Kındaç, işlemlerinin uzaması nedeniyle bu sabah sevk edildi. Hakim hakim karşısına çıkarılan Kındaç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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