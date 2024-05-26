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        Rögara düşen koçu, itfaiye kurtardı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık kalan rögara düşen koç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 18:04 Güncelleme: 26.05.2024 - 18:10
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        Rögara düşen koçu, itfaiye kurtardı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık kalan rögara düşen koç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Karalar Mahallesi 3'üncü Etap TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi. 200 küçükbaşını otlatan Şerafettin Bozan, ağıla geri döndüğü sırada sürüdeki bir koç, kapağı açık olan rögara düştü. Koçun rögara düştüğünün farkına varmayan sürü sahibi, yoluna devam ederken, hayvanın sesini duyan bölgedekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 5 metre derinliğindeki rögara düşen koça, merdivenle ulaştı. İtfaiye erinin uğraşı sonucu halatla bağlanan koç, yukarıya çekerek kurtarıldı. Jandarma ekiplerinin ulaştığı sürü sahibi Şerafettin Bozan, ekiplere teşekkür etti.

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