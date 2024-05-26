Rögara düşen koçu, itfaiye kurtardı

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Karalar Mahallesi 3'üncü Etap TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi. 200 küçükbaşını otlatan Şerafettin Bozan, ağıla geri döndüğü sırada sürüdeki bir koç, kapağı açık olan rögara düştü. Koçun rögara düştüğünün farkına varmayan sürü sahibi, yoluna devam ederken, hayvanın sesini duyan bölgedekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 5 metre derinliğindeki rögara düşen koça, merdivenle ulaştı. İtfaiye erinin uğraşı sonucu halatla bağlanan koç, yukarıya çekerek kurtarıldı. Jandarma ekiplerinin ulaştığı sürü sahibi Şerafettin Bozan, ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.