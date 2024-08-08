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        Bursa'da çiftçi eylemi

        BURSA'daçiftçiler, tarım ve hayvancılıkta yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için eylem yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:55
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        Bursa'da çiftçi eylemi
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        BURSA'daçiftçiler, tarım ve hayvancılıkta yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için eylem yaptı. Bursa-Balıkesir yolu Karacabey mevkisinde traktörleriyle toplanan çiftçiler, kara yolunu kapattı.

        Bursa'da çiftçiler, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde verilen fiyatların yetersiz olduğunu belirtip, ürünleri tarlada kaldığı gerekçesiyle eylem yaptı. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ziraat odalarının çağrısıyla, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara dikkat çekmek isteyen çiftçiler, saat 10.00 itibarıyla traktörleriyle Karacabey TİGEM önünde toplanmaya başladı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve eski CHP Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın da destek verdiği eylemde çiftçiler, Bursa-Balıkesir kara yolunu kapattı. Eylem yapılan yere gelen Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas da çiftçi ve üreticilerin sorunlarını ilgili makamlara ileteceklerini söyleyip, kendilerinden eylemlerine son vermelerini istedi. Kapatılan kara yolunda sürücüler uzun süre otomobillerinde beklerken, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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