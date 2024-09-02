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        İskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düşen çocuğu babası ve çevredekiler kurtardı; o anlar kamerada

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark etmeyip denize düşen küçük kız çocuğu, suya atlayan babası ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 04:11 Güncelleme: 02.09.2024 - 04:15
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        İskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düşen çocuğu babası ve çevredekiler kurtardı; o anlar kamerada
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        BURSA'nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark etmeyip denize düşen küçük kız çocuğu, suya atlayan babası ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı. 

        Olay, saat 22.30 sıralarında Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde meydana geldi. Gemiden anne ve babası ile inen küçük kız çocuğu, iskele ve gemi arasındaki boşluğu fark edemeyince denize düştü. Küçük kız, suya atlayan baba ve çevredekilerin yardımıyla kısa sürede kurtarıldı.

        Öte yandan sağlık durumu iyi çocuğun denize düşme ve kurtarılma anı ise kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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