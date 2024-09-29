Bursaspor- Muşspor: 0-0

TFF 3.lig 1.Grupta dördüncü hafta maçında kendi sahasında 43 bin 160 kişi ile 3.lig seyirci rekorunun kırıldığı maçta Bursaspor ile Muşspor 0-0 berabere kaldı.

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