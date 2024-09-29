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        Bursaspor- Muşspor: 0-0

        STAD:Yüzüncü Yıl Atatürk StadyumuHAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Levent Yeşilyurt, Adem MazlumBURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu, Eren Tunalı (Muhammet Demir dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 23:04 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:10
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        Bursaspor- Muşspor: 0-0
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        STAD:Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu

        HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Levent Yeşilyurt, Adem Mazlum

        BURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu, Eren Tunalı (Muhammet Demir dk. 46), Mehmet Yiğit, Furkan Özyapı (Bora Yılmaz dk. 85), Yiğitali Bayrak (Sedat Cengiz dk. 72), Musa Çağıran (Barış Dalkıran dk. 59), Hamza Gür, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe

        MUŞSPOR: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım, Ebu Sıddık Çelik, Metin Yüksel (Kadir Torbacı dk. 72), Cem Çelik (Safa Ali Memnun dk. 80), Akın Akman, Halil Yılmaz (Ahmet Sun dk. 80), Taha Ahmet Balsu (Noyan Öz dk. 62)

        KIRMIZI KART: Efe Karaoğlu (dk. 90)

        SARI KARTLAR: Taha Can Velioğlu (Bursaspor), Mehmet Yiğit (Bursaspor), Ahmet İlhan Özek (Bursaspor), İlker Günay, İlker Günaslan, Ebu Sıddık Çelik Taha Ahmet Balsu (Muş Spor Kulübü)

        TFF 3.lig 1.Grupta dördüncü hafta maçında kendi sahasında 43 bin 160 kişi ile 3.lig seyirci rekorunun kırıldığı maçta Bursaspor ile Muşspor 0-0 berabere kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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