Göç yolundaki flamingolar İznik Gölü'nde konakladı

Göç yolundaki flamingolar, İznik Gölü’nün Orhangazi ilçesi sahilinde konakladı. Su ve kıyı kuşu türlerinin göç yolundaki önemli duraklarından olan alan, göçmen kuşların beslenme ve barınma ihtiyaçları açısından önem taşırken, göl üzerinde mola veren flamingoların eşsiz görüntüsü objektiflere yansıdı. Flamingolar, verdikleri molanın ardından göç yolculuklarına devam etti.

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