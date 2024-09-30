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        Göç yolundaki flamingolar İznik Gölü'nde konakladı

        GÖÇ yolundaki flamingolar, Bursa'nın İznik Gölü'nde konaklarken görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:40
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        Göç yolundaki flamingolar İznik Gölü'nde konakladı
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        GÖÇ yolundaki flamingolar, Bursa’nın İznik Gölü’nde konaklarken görüntülendi.

        Göç yolundaki flamingolar, İznik Gölü’nün Orhangazi ilçesi sahilinde konakladı. Su ve kıyı kuşu türlerinin göç yolundaki önemli duraklarından olan alan, göçmen kuşların beslenme ve barınma ihtiyaçları açısından önem taşırken, göl üzerinde mola veren flamingoların eşsiz görüntüsü objektiflere yansıdı. Flamingolar, verdikleri molanın ardından göç yolculuklarına devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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