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        Bursa'da bir haftadır haber alınamayan 68 yaşındaki kişi aranıyor

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Nur Cemil Eroğlu'ndan (68) 1 haftadır haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 18:59 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:00
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        Bursa'da bir haftadır haber alınamayan 68 yaşındaki kişi aranıyor
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        BURSA'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Nur Cemil Eroğlu'ndan (68) 1 haftadır haber alınamıyor. Ekipler, Eroğlu'nun bulunması için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. 

        Karacabey’in Ovaesemen Mahallesi’nde yaşayan Nur Cemil Eroğlu'ndan, geçen perşembe gününden bu yana haber alınamıyor. Köy bakkalından çıkarken kameralarda görünen Eroğlu'nu bulmak için ekipler seferber oldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye arama faaliyetleri için AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri, arama- kurtarma derneklerinden İHH ve KUMDAK ekipleri sevk edildi. Toplam 13 araç, 54 kişilik ekip, 2 dron ve 3 köpek, Nur Cemil Eroğlu’na ulaşmak için Ovaesemen Mahallesi’nde bir haftadır arama faaliyeti gerçekleştiriyor. Öte yandan AFAD ekipleri mahalledeki dere yataklarını botlarla aramaya başladı.

        Hassas burunlu iz köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, dron ile köy etrafı ve göl çevresi de tamamen taranıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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