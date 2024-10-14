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        Köpekle kavga eden kedinin saldırısında yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kadriye O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:42 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:45
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        Köpekle kavga eden kedinin saldırısında yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde Kadriye O. (81), köpekle kavga ederken ayırmak istediği kedinin saldırısında yaralandı.

        Olay sabah saatlerinde, kırsal İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. Bakkala gitmek için evinden çıkan Kadriye O., sokakta kavga eden kedi ile köpeği ayırmak istedi. Ancak bu sırada kedi, köpeği bırakıp kadına saldırdı. Sağ elinden yaralanan Kadriye O.’nun yardımına çevredekiler koştu. Kadriye O., özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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