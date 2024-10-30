Moloz depolama alanındaki yangın, 1 saatte söndürüldü

Orhangazi Belediyesi'nin İznik Gölü Sahili'nde yer alan moloz depolama alanında, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede bütün alanı saran alevler, boş bir binaya da sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ile Orhangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı su tankerleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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