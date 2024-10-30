Ekrem İmamoğlu: Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık (3)

'SEÇİMKAYBET, MİLLETİ MUTLU ET'

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, STK temsilcileri ile bir araya geldi. İktidarı eleştiren Ekrem İmamoğlu, “Ülkenin sorunlarıyla uğraşacaklarına, sorunları çözmeye gayret göstereceklerine, herkes birbirine düşsün istiyorlar. Bir dahaki seçimi alavereyle, dalavereyle nasıl kazanırız. Seçim kaybet, milleti mutlu et. Bak milleti mutlu et, seçim kaybet. Milletin huzuru için, bu milletin evlatlarını geleceğe dair umutla besle. Ben seçilmek istemem. Yeter ki millet mutlu olsun” diye konuştu.

“Bursa’yı temsil eden sivil toplum örgütlerinin burada olması bizim için çok önemli. TBB olarak özellikle şehirlerin dertlerini, isteklerini anlayabilmek adına, verimlilik esasıyla sağlıklı bir programa dönüştürmeyi hedefliyoruz. Ortak akıl ortamı oluşturarak, sivil toplumlarla kurulacak ağ ile yerel yönetimin güçlenmesi hedefiyle, bu programı gerçekleştiriyoruz. Memleketimizi bir aile olarak görüyoruz. Sorunlar karşısında çözüm üretmekteki en büyük engel yalnızlıktır. Sorunlarımıza hep birlikte mücadele ortamı yaratarak, sırt çevirmeden, omuz omuza olursak, aşılmayacak sorun yok. Birlikte üretme, dayanışma önemlidir. Huzurumuzu bugünlerde kaçırdılar. Her gün bir başka krizle bu memleketi meşgul ediyorlar. Adalet, saygı, demokrasi krizi ve huzuru tesis etme görevi bize düşüyor.”

Kriz ortamının Bursa'nın ihracat rakamlarına da yansıdığını savunan İmamoğlu, “Üretimde bu ülkenin yükünü çekmek bu şehrin kaderine işlemiş. Bursa’nın insanı bilgedir. Geçmiş krizlerde dahi büyümeye devam etmiştir. Güçlü bir ekonomiye sahip olma yolunda kararla yürümüştür. Bu buhran döneminde, herkesi umutsuzlaştıran bu kötü dönem Bursalı iş insanlarının da moralini bozmuştur. Bursa’nın ihracatı maalesef son zamanlarda düşmüş. İlk 6 ayda yapılan ihracata bakıldığında sıkıntılı olduğu gözüküyor. Bu senenin 6 ayı, geçen yılın tamamından kötü durumda. Tekstil baştaki sektörlerden geliyor. Halktan kopmuş bir yönetimden bahsediyoruz. Zora giren otomotiv sektörü var. Bursa’nın bir mahallesindeki küçük esnafı düşünün. Kötü sınav veren bugünün idaresi, bu milleti, üreten insanları hayal kırıklığına uğratmıştır” dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ İKTİDAR SÜRECİNDE BU SORUNLARI BİZ ÇÖZECEĞİZ'

Bursa ve İstanbul’un deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu ve kentsel dönüşümün planlı bir şekilde acilen yapılması gerektiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından, bölgede yapılan TOKİ konutlarını eleştirerek, şöyle konuştu:

“Bursa ve İstanbul aynı talihi yaşıyor. Deprem iki şehrin de önemli meselesi. Bu işin bir belediye işi olmadığını, bölgesel düşünmek gerektiğini defalarca anlattık. Bu işi sadece siyasi arenada dövünme meselesi haline getirenlerin gündeminde depremi tutan bu coğrafya, deprem tehdidini yaşıyor. Bu anlayışı, bunu çözmek yerine o TOKİ konutları nedir Allah aşkına. Bunu kentsel dönüşüm olarak düşünen anlayışla bu iş çözülemez. Doğru planlama, yapı stoku yenilenmesi ile başarabiliriz. Kendi çabalarımızla, en üst seviyede hareket edeceğiz. Bu konuda ısrar edeceğiz. Önümüzdeki iktidar sürecinde bu sorunları biz çözeceğiz. Şehirlere yatırım yapanların yanındayız.”