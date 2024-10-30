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        Bursaspor Basketbol - Zaragoza: 87-89

        SALON: TOFAŞHAKEMLER: Marius Ciulin, Radomir Vajinovic, Ritvars HelmreinsBURSASPOR: Jaylon Brown 21, Donte Grantham 18, David Michineau 15, David Mutaf 12, Ömer Utku Al 9, Joshua Sharma 8, Pj Pipes 3, Nusret Yıldırım 1ZARAGOZA: Jilson Bango 24, Santi Yusta 14, Trae Bell-Haynes 12, Emir Sulejmanovic 10, Joaquin Rodriguez 9, Bojan Dubljevic 9, Yoanki Mensia 5, Marco Spissu 3, AJ Slaughter 31'İNCİ PERİYOT: 16-18DEVRE: 31-373'ÜNCÜ PERİYOT: 50-59NORMAL SÜRE: 78-78FIBA Europe Cup B Grubu 4'üncü hafta maçında Bursaspor, sahasında İspanyol ekibi Zaragoza'ya 89-87 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 23:50 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:55
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        Bursaspor Basketbol - Zaragoza: 87-89
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        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Marius Ciulin, Radomir Vajinovic, Ritvars Helmreins

        BURSASPOR: Jaylon Brown 21, Donte Grantham 18, David Michineau 15, David Mutaf 12, Ömer Utku Al 9, Joshua Sharma 8, Pj Pipes 3, Nusret Yıldırım 1

        ZARAGOZA: Jilson Bango 24, Santi Yusta 14, Trae Bell-Haynes 12, Emir Sulejmanovic 10, Joaquin Rodriguez 9, Bojan Dubljevic 9, Yoanki Mensia 5, Marco Spissu 3, AJ Slaughter 3

        1'İNCİ PERİYOT: 16-18

        DEVRE: 31-37

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-59

        NORMAL SÜRE: 78-78

        FIBA Europe Cup B Grubu 4'üncü hafta maçında Bursaspor, sahasında İspanyol ekibi Zaragoza'ya 89-87 mağlup oldu.

        Bu sonuçla Bursaspor, gruptaki 2'nci yenilgisini yaşadı. Konuk ekip ise 3'üncü galibiyetini aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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