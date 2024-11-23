Bursa'yı lodos vurdu; itfaiye 128 ihbara müdahale etti (3)

ÖĞLEDENSONRA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Bursa ve ilçelerinde öğleden sonra kar yağışı başladı. Kent merkezinde yağış devam ederken, İnegöl- Domaniç kara yolunun 25’inci kilometresinde trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermedi. Bursa-Ankara Karayolunda etkili olan kar yağışı özellikle Ümitalan mevkiinde sürücülere zor anlar yaşattı.