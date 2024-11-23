Bursa'yı lodos vurdu; itfaiye 128 ihbara müdahale etti (3)

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ÖĞLEDENSONRA KAR YAĞIŞI BAŞLADIBursa ve ilçelerinde öğleden sonra kar yağışı başladı.
ÖĞLEDENSONRA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Bursa ve ilçelerinde öğleden sonra kar yağışı başladı. Kent merkezinde yağış devam ederken, İnegöl- Domaniç kara yolunun 25’inci kilometresinde trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermedi. Bursa-Ankara Karayolunda etkili olan kar yağışı özellikle Ümitalan mevkiinde sürücülere zor anlar yaşattı.
Bu arada, Bursa kent merkezinin yanı sıra Orhangazi ve dağ ilçesi olan Orhaneli'de etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
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