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        Yolcu otobüsünde kaçan telefon ve elektronik sigara ele geçirildi

        BURSA'da yolcu otobüsünün koltuk altlarına ve kenarlara gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu, elektronik sigara ve sigara ele geçirildi, şoför A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:04 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:05
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        Yolcu otobüsünde kaçan telefon ve elektronik sigara ele geçirildi
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        BURSA’da yolcu otobüsünün koltuk altlarına ve kenarlara gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu, elektronik sigara ve sigara ele geçirildi, şoför A.Ç., gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şeriler arası otobüsle gümrük kaçağı ürünlerin sevkiyatının yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçti. Plakası ve güzergahı belirlenen otobüs, İnegöl ilçesinde durduruldu. Yolcular indirildikten sonra otobüste yapılan aramada, aracın koltuklarının altındaki tabana ve kenarlara gizlenmiş 140 cep telefonu, 475 elektronik sigara, 300 sigara ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, otobüs şoförü A.Ç. gözaltına alındı.

        Şüpheli A.Ç. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan soruşturma başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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