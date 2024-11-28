Yolcu otobüsünde kaçak telefon ve elektronik sigara ele geçirildi

BURSA’da yolcu otobüsünün koltuk altlarına ve kenarlara gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu, elektronik sigara ve sigara ele geçirildi, şoför A.Ç., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şeriler arası otobüsle gümrük kaçağı ürünlerin sevkiyatının yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçti. Plakası ve güzergahı belirlenen otobüs, İnegöl ilçesinde durduruldu. Yolcular indirildikten sonra otobüste yapılan aramada, aracın koltuklarının altındaki tabana ve kenarlara gizlenmiş 140 cep telefonu, 475 elektronik sigara, 300 sigara ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, otobüs şoförü A.Ç. gözaltına alındı.