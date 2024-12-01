Sokakta oynayan 2 çocuğa motosikletiyle çarpıp kaçtı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta oynayan 2 çocuk motosikletin çarpmasıyla yaralanırken, sürücü kaçtı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta oynayan 2 çocuk motosikletin çarpmasıyla yaralanırken, sürücü kaçtı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, sokakta oynayan Güler Y. (12) ile Rabia A.’ya (5) çarptı. İki çocuk da yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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