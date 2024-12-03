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        Oyun oynarken çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine devrildiği minik Yusuf, haşlandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evde oynarken masanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine devrildiği 1,5 yaşındaki Yusuf G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 18:37 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:40
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        Oyun oynarken çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine devrildiği minik Yusuf, haşlandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evde oynarken masanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine devrildiği 1,5 yaşındaki Yusuf G., haşlandı. Minik Yusuf, yanık ünitesinde tedaviye alındı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Yeni Mahalle Lavanta Sokak’taki bir evde meydana geldi. Yusuf G., iddiaya göre evde oyun oynadığı sırada, üzerinde çaydanlık bulunan sehpaya çarparak düştü. Çarpmanın etkisiyle içerisinde kaynar su bulunan çaydanlık da sehpadan Yusuf G.’nin üzerine devrildi. Üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yanarak acı içinde kalan talihsiz çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Minik Yusuf, İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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