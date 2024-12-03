Oyun oynarken çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine devrildiği minik Yusuf, haşlandı

Olay, saat 14.30 sıralarında Yeni Mahalle Lavanta Sokak’taki bir evde meydana geldi. Yusuf G., iddiaya göre evde oyun oynadığı sırada, üzerinde çaydanlık bulunan sehpaya çarparak düştü. Çarpmanın etkisiyle içerisinde kaynar su bulunan çaydanlık da sehpadan Yusuf G.’nin üzerine devrildi. Üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yanarak acı içinde kalan talihsiz çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Minik Yusuf, İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

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