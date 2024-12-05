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        Trafikte sohbet ederek ilerleyen motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

        BURSA'nın Kestel ilçesinde iki motosikletli, sohbet ederek kara yolunda ilerledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:10
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        Trafikte sohbet ederek ilerleyen motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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        BURSA’nın Kestel ilçesinde iki motosikletli, sohbet ederek kara yolunda ilerledi. Birbirlerine temas da eden motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Bursa-Ankara kara yolunda Kestel ilçesinden Bursa yönüne giden iki motosikletin sürücüsü, birbiriyle sohbet ederek ilerledi. Yakın mesafede, birbirlerine zaman zaman elle temasta da bulunan motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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