Trafikte sohbet ederek ilerleyen motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

BURSA’nın Kestel ilçesinde iki motosikletli, sohbet ederek kara yolunda ilerledi. Birbirlerine temas da eden motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa-Ankara kara yolunda Kestel ilçesinden Bursa yönüne giden iki motosikletin sürücüsü, birbiriyle sohbet ederek ilerledi. Yakın mesafede, birbirlerine zaman zaman elle temasta da bulunan motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.