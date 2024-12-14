Bursa Adliyesi'ndeki saldırıyı kurusıkıdan çevirdiği tabancayla gerçekleştirmiş (2)

Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Nurettin Yaşar için yarın İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından şehidin naaşı Yenişehir Havaalanına getirilip, ardından memleketi Adana'nın Kozan ilçesine uğurlanacak.

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