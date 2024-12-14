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        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıyı kurusıkıdan çevirdiği tabancayla gerçekleştirmiş (2)

        ŞEHİTOLDUBursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 22:45 Güncelleme: 14.12.2024 - 22:50
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        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıyı kurusıkıdan çevirdiği tabancayla gerçekleştirmiş (2)
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        ŞEHİTOLDU

        Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Nurettin Yaşar için yarın İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından şehidin naaşı Yenişehir Havaalanına getirilip, ardından memleketi Adana'nın Kozan ilçesine uğurlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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