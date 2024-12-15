Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle Güçlü Sokak’ta meydana geldi. Cadde üzerinden sokağa dönüş yapan Furkan Ü. (19) yönetimindeki 16 LDH 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Eyüp T. (20) yönetimindeki 16 ARF 661 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobil, site duvarına çarparak durdu. Kazada, sürücülerle Berdan B. (20) ve Elif T. (14) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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