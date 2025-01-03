Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da, mobilya imalathanesinin çatı katındaki yangın söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 21:30 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da, mobilya imalathanesinin çatı katındaki yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 20.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayisi 26'ncı Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıktı. Duman yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, imalathanenin çatı katında hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rize'de heyecan sürüyor!
        Rize'de heyecan sürüyor!
        Cenaze programında değişiklik
        Cenaze programında değişiklik
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        Taşla öldürülmüştü, fail arkadaşı çıktı
        Taşla öldürülmüştü, fail arkadaşı çıktı
        1501 bebek uyuşturucu bağımlısı doğdu
        1501 bebek uyuşturucu bağımlısı doğdu
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        İsrail doğrudan savaşa hazırlanıyor
        İsrail doğrudan savaşa hazırlanıyor
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Takside doğum yaptı
        Takside doğum yaptı
        Otomobili kullanan kız arkadaşını, kıskançlık nedeniyle öldürmüş (2)
        Otomobili kullanan kız arkadaşını, kıskançlık nedeniyle öldürmüş (2)
        Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı
        Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı
        Bursa'da akademisyenler tekstil sektörü temsilcileriyle buluştu
        Bursa'da akademisyenler tekstil sektörü temsilcileriyle buluştu
        Bursa'da geri dönüştürülebilir atıklar, aile ekonomisine katkı sağlıyor
        Bursa'da geri dönüştürülebilir atıklar, aile ekonomisine katkı sağlıyor