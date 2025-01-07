Çiftlikte samanlıkta çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'ndeki büyükbaş yetiştirilen çiftliğin samanlığında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler samanlığı sardı. Çiftlik çalışanı çobanın ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.