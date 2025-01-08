Kasap çalışanı, et keserken kendisini bıçakla karnından yaraladı

Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'ndeki bir kasapta meydana geldi. Zafer B., çalıştığı kasap dükkanında et keserken kullandığı bıçakla kendisini kazara karnından yaraladı. Durumu gören dükkan sahibi, yaralı Zafer B.'yi otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Zafer B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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