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        Kasap çalışanı, et keserken kendisini bıçakla karnından yaraladı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kasapta çalışan Zafer B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 17:50 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:55
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        Kasap çalışanı, et keserken kendisini bıçakla karnından yaraladı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kasapta çalışan Zafer B. (21), bıçakla et keserken kazara kendisini karnından yaraladı.

        Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'ndeki bir kasapta meydana geldi. Zafer B., çalıştığı kasap dükkanında et keserken kullandığı bıçakla kendisini kazara karnından yaraladı. Durumu gören dükkan sahibi, yaralı Zafer B.'yi otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Zafer B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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