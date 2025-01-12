Bursa'da tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Batuhan O. (19) yönetimindeki 16 ATE 968 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. Otomobil yan dururken, sürücü Batuhan O. İle araçtaki Fatih Ö. (25) ve Hasan Berksan M. (24) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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