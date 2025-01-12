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        Bursa'da tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 02:52 Güncelleme: 12.01.2025 - 02:55
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        Bursa'da tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Batuhan O. (19) yönetimindeki 16 ATE 968 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. Otomobil yan dururken, sürücü Batuhan O. İle araçtaki Fatih Ö. (25) ve Hasan Berksan M. (24) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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