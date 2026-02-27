Bursa Gönüllüleri Platformu iftar programı düzenledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Bursa Gönüllüleri Platformu ramazan etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenledi.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hayal ettikleri Bursa için dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini kaydetti.



Bozbey, ortak akıl, şeffaf yönetim, eşit söz hakkı ve Bursa sevgisiyle üretmeye, güçlü adımlarla geleceğe yürümeye devam edeceklerini belirtti.



Bursa Gönüllüleri Platformu Batuhan Dinç de Bursa'da yapılanan platformun faaliyetlerini ve gelecekte yapılması planlanan uygulamalardan söz etti.



