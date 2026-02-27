Canlı
        Bursa Gönüllüleri Platformu iftar programı düzenledi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Bursa Gönüllüleri Platformu ramazan etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Bursa Gönüllüleri Platformu iftar programı düzenledi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Bursa Gönüllüleri Platformu ramazan etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenledi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hayal ettikleri Bursa için dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

        Bozbey, ortak akıl, şeffaf yönetim, eşit söz hakkı ve Bursa sevgisiyle üretmeye, güçlü adımlarla geleceğe yürümeye devam edeceklerini belirtti.

        Bursa Gönüllüleri Platformu Batuhan Dinç de Bursa'da yapılanan platformun faaliyetlerini ve gelecekte yapılması planlanan uygulamalardan söz etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

