İnegöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan firari hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl İlçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Giriş: 27.02.2026 - 09:33 Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl İlçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayan bisikletli kişi, kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu yakalanan M.B.D'nin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
