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        Tanınmamak için tıbbi maske takıp husumetlisini vuran şüpheli tutuklandı

        BURSA'da husumetli olduğu Ercan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:25
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        Tanınmamak için tıbbi maske takıp husumetlisini vuran şüpheli tutuklandı
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        BURSA'da husumetli olduğu Ercan Ö.’yü (53), tanınmamak için yüzüne tıbbi maske takarak tabancayla vurup yaralayan ve 120 güvenlik kamerası izlenerek yakalanan Ahmet Muhammet Ak (29), tutuklandı.

        Olay, 8 Ocak’ta saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Temel Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Muhammet Ak, araç park yeri nedeniyle husumetli olduğu Ercan Ö.'yü sokak üzerinde beklemeye başladı. Taraflar karşılaşınca çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Muhammet Ak, yanındaki tabancayla Ercan Ö.'ye 3 el ateş etti. Sağ dizinin altına isabet eden kurşunla yaralanan Ercan Ö. yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Ercan Ö., çevredekiler tarafından bir kafeye taşındı. Ercan Ö.’ye ilk müdahale kafe işletmecileri ve çalışanları tarafından yapıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ercan Ö., ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ercan Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla 120 güvenlik kamerasından kayıt izlendi. Görüntülerde, şüphelinin olay yerine tanınmamak için tıbbi maske takarak geldiği belirlendi. Ekipler, kimliğini belirlediği Ahmet Muhammet Ak'ı olaydan 18 saat sonra Nilüfer ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

        Yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet Muhammet Ak, daha önce araç park yeri yüzünden tartışıp aralarında husumet olduğunu söylediği Ercan Ö.'yü, kendisine hakaret ettiği için vurduğunu söyledi. Ak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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