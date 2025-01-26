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        Ağaç soyma makinesine kollarını kaptıran işçi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında, ağaç soyma makinesine kollarını kaptıran Turan Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:20
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        Ağaç soyma makinesine kollarını kaptıran işçi yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında, ağaç soyma makinesine kollarını kaptıran Turan Ş. (54) yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Turan Ş., ağaç soyma makinesinde çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybetti. Makinenin içine düşmemek için tutunan Turan Ş.’nin iki kolu da makine parçalarının çarpmasıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Turan Ş. buradan, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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