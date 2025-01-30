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        TIR'a arkadan çarpan sunta yüklü TIR alev aldı, araçta sıkışan sürücü öldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde önündeki TIR'a çarpan, sunta yüklü TIR alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 20:33 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:40
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        TIR'a arkadan çarpan sunta yüklü TIR alev aldı, araçta sıkışan sürücü öldü
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde önündeki TIR’a çarpan, sunta yüklü TIR alev aldı. Kabinde sıkışarak ağır yaralanan Süleyman Balantekin (48) hayatını kaybetti.

        Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl-Bozüyük Yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Süleyman Balantekin idaresindeki 16 BFN 889 plakalı sunta yüklü TIR, önünde giden Özbekistan uyruklu Shojalıl Qılıchov (29) yönetimindeki 80 234 HBA plakalı boş TIR’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sunta yüklü TIR, motor kısmından alev alırken şoför Balantekin kabinde sıkıştı. Ağır yaralanan sürücü, kazayı görüp duran diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kaza sonrası şoka giren Özbekistan uyruklu sürücüye ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. TIR’da çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaza nedeniyle araç geçişine kapanan Bozüyük istikametinde trafik alternatif güzergahtan sağlanıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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