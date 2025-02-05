Karacabey Belediye Spor'da transfer

Karacabey Belediye Spor, İskenderunspor'dan orta saha oyuncusu Mahmut Bilir'i 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna dahil etti. Gençlerbirliği altyapısından yetişen 30 yaşındaki Mahmut Bilir, Hacettepe, Gençlerbirliği, Gaziantep FK, Menemen FK, Sarıyer SK, Ankara Demir, Sincan Belediyespor, Ankaraspor ve İskenderunspor formalarını giydi. Bilir, bu sezon İskenderunspor formasıyla 17 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

– 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediye Spor, İskenderunspor'dan orta saha oyuncusu Mahmut Bilir'i transfer etti.

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