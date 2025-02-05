Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Karacabey Belediye Spor'da transfer

        – 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediye Spor, İskenderunspor'dan orta saha oyuncusu Mahmut Bilir'i transfer etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:44 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karacabey Belediye Spor'da transfer
        ABONE OL

        – 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediye Spor, İskenderunspor'dan orta saha oyuncusu Mahmut Bilir'i transfer etti.

        Karacabey Belediye Spor, İskenderunspor'dan orta saha oyuncusu Mahmut Bilir'i 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna dahil etti. Gençlerbirliği altyapısından yetişen 30 yaşındaki Mahmut Bilir, Hacettepe, Gençlerbirliği, Gaziantep FK, Menemen FK, Sarıyer SK, Ankara Demir, Sincan Belediyespor, Ankaraspor ve İskenderunspor formalarını giydi. Bilir, bu sezon İskenderunspor formasıyla 17 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Zücaciye hırsızları! Çalıntı çekle 10 milyon liralık eşya çaldılar!
        Zücaciye hırsızları! Çalıntı çekle 10 milyon liralık eşya çaldılar!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        İş yerinde verimliliği artırma yöntemleri!
        İş yerinde verimliliği artırma yöntemleri!
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı

        Benzer Haberler

        Bursa'da dişi çekildikten sonra vefat eden çocuğun ailesi sanıkların tutukl...
        Bursa'da dişi çekildikten sonra vefat eden çocuğun ailesi sanıkların tutukl...
        Karacabey Belediyespor Mahmut Bilir'i kadrosuna kattı
        Karacabey Belediyespor Mahmut Bilir'i kadrosuna kattı
        Müşterilerini keman, gitar, klarnet ve darbuka eşliğinde tıraş ediyor
        Müşterilerini keman, gitar, klarnet ve darbuka eşliğinde tıraş ediyor
        Bursa'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da "Avni Anıl Besteleri" konseri
        Bursa'da "Avni Anıl Besteleri" konseri
        Bursa'da makas atan sürücünün neden olduğu kaza kamerada
        Bursa'da makas atan sürücünün neden olduğu kaza kamerada