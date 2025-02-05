Kendisini telefonda polis olarak tanıtıp evine gittiği kadını 181 bin TL dolandırdı

BURSA’nın Harmancık ilçesinde, telefonla aradığı A.Ö. (65) isimli kadını, kendisini polis olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin suç örgütünün elinde olduğunu söyleyerek, 181 bin 500 TL dolandıran, A.İ.A. (69) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. A.Ö. isimli kadını cep telefonundan arayıp, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kimlik bilgilerinin suç örgütünün elinde olduğunu belirterek para istedi. Evine gelen şüpheliye 91 bin 500 TL’yi elden veren kadın, 90 bin TL’yi de mobil bankacılık hesabından havale yaptı. A.Ö., durumu anlattığı yakınlarının dolandırıldığını söylemesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı’na şikayette bulundu. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, motosikletle evin önüne gelen şüphelinin, A.İ.A. olduğunu belirledi. Ekipler, evine baskın düzenledikleri A.İ.A.’yı yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada A.Ö.’nün elden verdiği 91 bin 500 TL’yi bulunarak el konuldu. Havale yapılan banka yetkililerini de mesai saati dışında arayan ekipler, bloke koydurup, işlemi durdurdu.

Para elden ve banka yoluyla A.Ö.’ye teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.