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        Bursa'da, üzerlerinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen şüphelilere gözaltı

        BURSA'nınYenişehir ilçesinde denetim yapan polis, üzerlerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 05:03 Güncelleme: 10.02.2025 - 05:05
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        Bursa'da, üzerlerinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen şüphelilere gözaltı
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        BURSA'nınYenişehir ilçesinde denetim yapan polis, üzerlerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yaptıkları denetimde, C.S.'yi (28) şüphe üzerine durdurdu. Yapılan üst aramasında C.S.'nin üzerinden 30 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, aynı denetimde durdurularak üst araması yapılan F.F.' de (27) ise ruhsatsız tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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