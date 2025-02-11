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        Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde aynı istikamette giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 23:08 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:10
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        Bursa'da trafik kazası: 1 ölü
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde aynı istikamette giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza saat 20.30 sıralarında Yalova- Bursa karayolu, Orhangazi girişinde meydana geldi. Muhammet Can P. (25) yönetimindeki 34 EGF 096 plakalı bir otomobil aynı istikamette giden İlyas G. (61) idaresindeki 77 DS 536 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle, İlyas G.'nin kontrolündeki araç savrulup yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. İki araç sürücüsünün hafif yaralandığı kazada İlyas G.'nin yanında yolcu olarak bulunan Hatice Ergül’ün (64) ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Ergül hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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