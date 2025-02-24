Bursa'da iki otomobil çarpıştı; 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Dürüst Sokak'ta meydana geldi. Zeki Ç. (29) yönetimindeki 16 NNT 89 plakalı otomobil ile aynı yöne seyir halinde olan ve ara sokağa dönüş yapan Belgin T.'nin (40) kullandığı 16 KFR 19 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 16 NNT 89 plakalı otomobilde bulunan Emirhan Ç. (20) ile Sibel Ç. (24) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.