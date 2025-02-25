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        Otomobiller çarpıştı; 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:27 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:30
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        Otomobiller çarpıştı; 2 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında, Alanyurt Mahallesi yolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. İlçe merkezinden seyir halindeyken, Eskişehir istikametine dönüş yapmak isteyen Figen K. (26) yönetimindeki 34 KT 7204 plakalı otomobil, aynı yöne giden Muhsin B.’nin (28) kullandığı 16 BOR 658 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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