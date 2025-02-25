Otomobiller çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Alanyurt Mahallesi yolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. İlçe merkezinden seyir halindeyken, Eskişehir istikametine dönüş yapmak isteyen Figen K. (26) yönetimindeki 34 KT 7204 plakalı otomobil, aynı yöne giden Muhsin B.’nin (28) kullandığı 16 BOR 658 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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