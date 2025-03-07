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        Motosikletin zincirine ayağı sıkışan çocuk, yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletin zincirine sıkışan 11 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 23:38 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:40
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        Motosikletin zincirine ayağı sıkışan çocuk, yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletin zincirine sıkışan 11 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Suriye uyruklu Hisam R. (37), arkasında oturan kızı Lamar R.'nin sol ayağının aniden motosikletin zincirine takılması sonucu kontrolü kaybetti. Motosiklet devrilirken küçük kızın ayağı zincire dolanarak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden kurtarılan çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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