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        Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 00:19 Güncelleme: 12.03.2025 - 00:25
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        Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaza saat 22.00 sıralarında İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. İddiaya göre İnegöl'den Alanyurt Mahallesi'ne seyir halinde olan Muhammed İ. (33) yönetimindeki 16 MA 6325 plakalı otomobil, önünde giden Ahmet B. (17) yönetimindeki 16 BJK 154 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet direğe çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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