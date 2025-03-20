Markette patlama sonrası yangın

Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Panayır Caddesi’ndeki bir market zincirinin şubesinde saat 16.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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