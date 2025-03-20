Akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye atan motosikletli yakalandı (2)
ADLİKONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, trafiği tehlikeye attığı anları, sosyal medya hesabından paylaşan sürücü Y.
ADLİKONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, trafiği tehlikeye attığı anları, sosyal medya hesabından paylaşan sürücü Y.E.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
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