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        Fabrikada çalıştırılan 13 kaçak göçmen yakalandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde bir fabrikada çalıştırıldığı belirlenen 13 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:45
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        Fabrikada çalıştırılan 13 kaçak göçmen yakalandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde bir fabrikada çalıştırıldığı belirlenen 13 kaçak göçmen yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir fabrikada kaçak göçmen çalıştırıldığı ihbarı sonrası adrese operasyon düzenledi. Ülkeye yasa dışı yollardan girdiği ve fabrikada kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilen Afganistan uyruklu 11 kişi ile Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 13 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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