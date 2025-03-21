Fabrikada çalıştırılan 13 kaçak göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir fabrikada kaçak göçmen çalıştırıldığı ihbarı sonrası adrese operasyon düzenledi. Ülkeye yasa dışı yollardan girdiği ve fabrikada kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilen Afganistan uyruklu 11 kişi ile Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 13 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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